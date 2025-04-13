13 مباراة سابقة.. أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره حرس الحدود في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والحدود في السابعة من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية للدوري المصري.

أرقام جوزيه بيسيرو مع الزمالك

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو الزمالك في 13 مباراة سابقة، قبل مباراته اليوم أمام حرس الحدود.

ونجح جوميز مع الزمالك في الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

ونجح جوميز في قيادة الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا ناريًا أمام فريق بيراميدز، بينما ودع منافسات بطولة الكونفدرالية من ربع النهائي.

وكان جوميز قد سبق وواجه حرس الحدود خلال قيادته السابقة للنادي الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-0، وذلك في الدوري المصري، سجل الأهداف حينها ماليك إيفونا هدفين وصالح جمعة هدف.