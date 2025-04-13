مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
15:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
15:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
16:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

13 مباراة سابقة.. أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود الليلة

11:28 ص الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وكولر
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وزوجته فاطيما 19_16
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وزوجته فاطيما 7_6
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وزوجته فاطيما_18
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره حرس الحدود في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والحدود في السابعة من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية للدوري المصري.

أرقام جوزيه بيسيرو مع الزمالك

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو الزمالك في 13 مباراة سابقة، قبل مباراته اليوم أمام حرس الحدود.

ونجح جوميز مع الزمالك في الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

ونجح جوميز في قيادة الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا ناريًا أمام فريق بيراميدز، بينما ودع منافسات بطولة الكونفدرالية من ربع النهائي.

وكان جوميز قد سبق وواجه حرس الحدود خلال قيادته السابقة للنادي الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-0، وذلك في الدوري المصري، سجل الأهداف حينها ماليك إيفونا هدفين وصالح جمعة هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو أرقام بيسيرو أرقام جوزيه بيسيرو الزمالك الزمالك وحرس الحدود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم
"هوشعنا" تدوي في الكنائس.. أسرار سعف النخيل ومظاهر احتفال الأقباط بـ "أحد الشعانين" -صور وفيديو