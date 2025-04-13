"عاوز زي أبو زيزو".. رد مثير من الشناوي بشأن تجديد عقده مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، رد مثير من محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، بشأن تجديد عقده مع الأحمر.

وينتهي عقد محمد الشناوي، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، على أن ينتقل إليه مجانا في نهاية الموسم.

قال أحمد حسن في برنامجه عبر قناة "dmc": "سألوا محمد الشناوي قالوله يعني بعد الارقام اللي بنسمعها في تعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أكيد انت هتغير رأيك وتطلب نفس أرقام زيزو عشان تجديد".

أضاف قائد المنتخب السابق: "الشناوي رد عليهم قالهم لا أنا هطلب زي أرقام ابو زيزو عشان أجدد، في إشارة منه لطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد عقده".

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، بعد انتهاء عقده مع الأبيض، حيث سيحصل على مقابل مادي كبير.