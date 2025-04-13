كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره حرس الحدود اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك حاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 44 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 40 نقطة، ولكن بزيادة مباراة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

وتقام المباراة بين الزمالك وحرس الحدود في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الحاسم لتحديد بطل الدوري.

ويتواجد فريق حرس الحدود في المركز الأخير من مجموعة تحديد البطل، برصيد 22 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.