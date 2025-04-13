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هل تنجح مغامرة جوزيه جوميز بالدوري السعودي بعد الرحيل عن الزمالك؟

10:56 ص الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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قاد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز فريق الفتح السعودي لفوز كبير بخماسية مقابل هدف على ضيفه الخليج ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

وهو الفوز الذي جعل فريق الفتح يبتعد تحت قيادة مدرب الزمالك السابق خطوة عن مراكز الهبوط بالدوري السعودي.

وكان نادي الفتح قد أعلن في ديسمبر الماضي التعاقد مع جوزيه جوميز وحينها كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ونجح جوميز خلال 14 مباراة قاد بها فريق الفتح في جمع 20 نقطة ليحتل بهن المركز الـ14 برصيد 26 نقطة ليبتعد عن المركز الأخير 18.

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جوزيه جوميز الفتح السعودي الدوري السعودي
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