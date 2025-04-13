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"ناصر ماهر جناح أيمن".. التشكل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود

10:18 ص الأحد 13 أبريل 2025

ناصر ماهر من تدريبات الزمالك

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي والوصيف و 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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