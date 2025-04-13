جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - نهى خورشيد:

تقام اليوم الأحد الموافق 13 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة الزمالك وحرس الحدود.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري البورسعيدي ضد بتروجيت.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

حرس الحدود ضد الزمالك.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

ليفربول ضد وست هام يونايتد.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

تشيلسي ضد إيبسويتش تاون.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة..بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد جيرونا.. الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

ألافيس ضد ريال مدريد.. الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

ريال بيتيس ضد فياريال.. السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد بولونيا.. الثانية عشر ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة.. Starz play

فيورنتينا ضد بارما.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. Starz play.

لاتسيو ضد روما.. التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ play