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مدرب بيراميدز: فريقي الأفضل ونستحق الفوز أمام الأهلي

11:58 م السبت 12 أبريل 2025

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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كتب- نهى خورشيد

تحدث كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تعادل فريقه أمام الأهلى، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز.

وأكيد يورتشيتش عبر المؤتمر الصحفي أن فريقه كان يستحق الفوز، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً مميزاً وكان الأفضل طوال اللقاء، رغم التعادل كونه الأكثر سيطرة.

كما تطرق إلى تأثير الإصابات الكثيرة التي عانى منها فريقه، مؤكداً أن غياب العديد من اللاعبين الأساسيين كان له تأثير واضح على مجريات المباراة.

وتحدث عن قرار حكم المباراة بمنح بطاقة صفراء لمهند لاشين، وهو ما تسبب في طرده، مشيرًا إلى أن الحكم لم يكن يعلم بأن اللاعب كان قد حصل على إنذار سابق.

وفي ختام حديثه، شدد يورتشيتش على أن بيراميدز يسير في الطريق الصحيح وأنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدًا أن الفريق مستعد لتحديات المباريات القادمة في الدوري.

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كرونسلاف يورتشيتش الأهلي بيراميدز
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