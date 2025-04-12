كولر يعلق على تعادل الأهلى وتغيير بن شرقي ضد بيراميدز

كتب - نهى خورشيد

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول لم يكن على قدر التطلعات، تحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين وطالبناهم بالتركيز وتصحيح الأخطاء، وبالفعل نجحنا في الظهور بصورة أفضل لاحقًا".

وعن طرد أحد لاعبي بيراميدز، أوضح:"كنا بحاجة إلى التركيز أكثر مع النقص العددي للمنافس، لكن رغم التأخر، أظهر اللاعبون شخصية قوية واستطعنا العودة".

وحول التبديلات التي أجراها، أشار كولر إلى أن تغيير أشرف بن شرقي جاء لرغبة الجهاز الفني في ضخ دماء جديدة على الأطراف، والدفع بلاعب أكثر سرعة لزيادة الكثافة الهجومية.

كما كشف المدير الفني عن أن الطاقم الطبي سيجري فحوصات طبية لكل من يحيى عطية الله وكريم الدبيس بعد إصابتهما خلال اللقاء، مؤكدًا أنه لا يمكن تقييم حالتهما في الوقت الحالي قبل استكمال الفحوصات.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.