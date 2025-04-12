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رئيس لجنة الحكام الأسبق يعلق على طرد مهند لاشين لاعب بيراميدز أمام الأهلي

10:31 م السبت 12 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على لقطة طرد لاعب وسط بيراميدز مهند لاشين أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "مهند لاشين لاعب بيراميدز، لا يستحق الطرد أمام الأهلي، خاصة وأن اللعبة التي حصل خلالها على بطاقة صفراء ثانية، لا ترتقي لإشهار البطاقة الصفراء من الحكم وكان يمكن الاكتفاء باحتساب الخطأ فقط".

وكان مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز، تعرض للطرد في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء الثانية له عقب تدخله على إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وأدار مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري، طاقم تحكيم هولندي بقيادة الحكم داني ميكالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط عقب التعادل مع الأهلي اليوم، إلى النقطة رقم 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 40 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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