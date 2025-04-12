خبير تحكيمي يكشف مدى أحقيقة بيراميدز في الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مدى أحقية فريق بيراميدز في الحصول على ركلة جزاء اليوم، خلال مباراته أمام الأهلي بالدوري.

وشهد الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة 36 بعد تدخل أشرف داري لاعب الأهلي على مدافع بيراميدز داخل منطقة جزاء الأحمر، ليصطدم كوع مدافع الأهلي بوجه لاعب بيراميدز وسط مطالبات بالحصول على ركلة جزاء.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة اليوم، بعد تدخل بالكوع من لاعب الأحمر في وجه لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "كرة مدافع الأهلي مع لاعب بيراميدز تستحق ركلة جزاء، لكنها لا ترتقي لحصول اللاعب على كارت أحمر مباشر، خاصة وأن ذراعه كان مفرودا خلال الارتقاء في الهواء".

وأدار مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري، طاقم تحكيم هولندي بقيادة الحكم داني ميكالي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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