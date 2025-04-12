نحو اللقب التاريخي.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري بعد التعادل مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

تعادل نادي بيراميدز مع ضيفه الأهلي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي بيراميدز نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، في خطوة نحو تحقيق لقب الدوري المصري الأول تاريخيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الثاني.

وقبل لقاء حرس الحدود، يخوض بيراميدز 3 مباريات، حرس الحدود في كأس الرابطة، مباراتي أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.