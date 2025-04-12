كتب - محمد القرش:

انتهت قمة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر شديد خوفا من تلقي الهدف الأول وزيادة المباراة صعوبة.

وتلقى المارد الأحمر أولى الصدمات بإصابة الظهير الأيسر، يحيى عطية الله، في الدقيقة 25 ليشارك كريم الدبيس بدلا منه.

وشهدت بداية شوط المباراة الثاني إصابة كريم الدبيس أيضًا والذي تم استبداله بأحمد رضا في الدقيقة 46.

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وبدأ أحداث المباراة المثيرة، عندما أشهر الحكم الهولندي، داني ماكلي، البطاقة الصفراء الثانية التي أسفرت عن حالة طرد في الدقيقة 57.

ورغم الناقص العدد، وضع محمد الشيبي فريق بيراميدز في المقدمة بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي في الدقيقة 85.

وظل لاعبو الأهلي في شن الهجمات على دفاعات الفريق السماوي حتى الدقيقة الأخيرة، والتي أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله أحمد رضا عن طريق تسديدة مميزة بالدقيقة 90+6.

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وظل بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما حل الأهلي وصيفا برصيد 40 نقطة.