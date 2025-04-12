إعلامي يكشف ٱخر تطورات حالة القندوسي بعد إصابته الخطيرة

كتب - نهى خورشيد

علق الإعلامي الرياضي هانى حتحوت، على الإصابة الخطيرة التى تعرض لها النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال مواجهة فريقه أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

وكتب حتحوت عبر حسابه على منصه "إكس":"سيجري الدولي الجزائري أحمد القندوسي جراحة تركيب "مسمار نخاعي" بعد إصابته بكسر مضاعف في عظام الساق. وإصابة القندوسي تستدعي ٦ أشهر على الأقل للعودة للملاعب".

‏وأضاف:"المسمار النخاعي هو مسمار يثبت بالطول داخل العظمة المكسورة من أسفل الركبة حتى الكاحل، ويساعد في الحفاظ على استقامة العظم أثناء التعافي، ويسمح بالتئام أسرع".

‏وتابع:"في حالة القندوسي، الذي بات من الصعب ظهوره في أمم إفريقيا في ديسمبر، فقد ثبت الدكتور فريد رضوان طبيب سيراميكا كليوباترا عظامه وأعادها لوضعها الطبيعي مباشرة قبل أن تخترق الجلد".

‏وأتم حديثه قائلاً:"سيبدأ القندوسي الحركة بعكازين بعد أسبوعين من الجراحة على أقصى تقدير، ثم تبدأ رحلة العلاج الطبيعي".



