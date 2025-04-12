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"لا علاقة له بكرة القدم".. محلل فني ينتقد كولر بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

09:42 م السبت 12 أبريل 2025
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    الأهلي وبيراميدز (3)
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    الأهلي ضد بيراميدز (3)
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    الأهلي ضد بيراميدز (2)
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    الأهلي ضد بيراميدز (1)
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    الأهلي ضد بيراميدز (2)
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    احتفال الشيبي بهدف في مرمى الأهلي (2)
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    الأهلي ضد بيراميدز (1)
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    احتفال الشيبي بهدف في مرمى الأهلي (1)
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    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
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    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
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كتب - نهى خورشيد
انتقد الناقد الرياضي عمر عبدالله، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة بيراميدز ، في الدوري المصري الممتاز.

وكتب عمر عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"للمرة الألف كولر فقد السيطرة الفنية على الأهلي، الفريق لا يقدم أي شيء له علاقة بكرة القدم ولا له علاقة بامكانيات اللاعبين".

وسقط الفريق الكروي بالقلعة الحمراء في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوي.

وبهذا التعادل، وسع بيراميدز الفارق مع الأهلى إلى 4 نقاط متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44, يليه الأحمر برصيد 40 نقطة.

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مارسيل كولر الأهلي بيراميدز الدوري المصري ماتش الاهلي وبيراميدز
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