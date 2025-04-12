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"بعد التعادل مع بيراميدز".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

09:30 م السبت 12 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما يأتي فريق الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العاصمة، رفقة كلا من: "إنبي، طلائع الجيش وفاركو".

ويحتل المارد الأحمر المركز الأخير في مجموعته بكأس عاصمة مصر، دون أي نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

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مباراة الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي المقبلة مباراة الأهلي وفاركو موعد المباراة المقبلة للأهلي كأس عاصمة مصر
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