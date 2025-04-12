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مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز بعد هدف أحمد رضا (صور)

09:24 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 14 صورة
    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
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    الأهلي وبيراميدز (12)
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    الأهلي وبيراميدز (15)
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    الأهلي وبيراميدز (16)
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    الأهلي وبيراميدز (14)
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    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 14 صورة
    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي:

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم السبت، مشادة كلامية حادة بين إمام عاشور وكرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز.

وبعد هدف تعادل الأهلي الذي سجله أحمد رضا في مرمى بيراميدز بالدقيقة 90+6، لقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد الدفاع الجوي المشادة الكلامية بين لاعب المارد الأحمر ومدرب الفريق السماوي.

وسجل هدف تقدم بيراميدز على الأهلي، الظهير الأيسر محمد الشيبي في الدقيقة 85، بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وعزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما احتل الأهلي الوصافة برصيد 4 نقطة.

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الأهلي وبيراميدز إمام عاشور مدرب بيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز نتيجه مباراه الاهلي و بيراميدز
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