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جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز

09:07 م السبت 12 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد تأخر المارد الأحمر بهدف حتى الدقيقة 90+6.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما جاء الأهلي وصيفا في الترتيب برصيد 40 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1. بيراميدز - 44 نقطة

2. الأهلي - 40 نقطة

3. الزمالك - 35 نقطة

4. المصري - 31 نقطة

5. البنك الأهلي - 29 نقطة

6. سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة

7. فاركو - 26 نقطة

8. بتروجت - 25 نقطة

9. حرس الحدود - 22 نقطة

ترتيب مجموعة الهبوط

1. زد - 24 نقطة

2. الجونة - 23 نقطة

3. طلائع الجيش - 21 نقطة

4. غزل المحلة - 20 نقطة

5. سموحة - 20 نقطة

6. الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7. الإسماعيلي - 18 نقطة

8. إنبي - 15 نقطة

9. مودرن سبورت - 12 نقطة

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