جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبيراميدز
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كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد تأخر المارد الأحمر بهدف حتى الدقيقة 90+6.
وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما جاء الأهلي وصيفا في الترتيب برصيد 40 نقطة.
ترتيب الدوري المصري
1. بيراميدز - 44 نقطة
2. الأهلي - 40 نقطة
3. الزمالك - 35 نقطة
4. المصري - 31 نقطة
5. البنك الأهلي - 29 نقطة
6. سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة
7. فاركو - 26 نقطة
8. بتروجت - 25 نقطة
9. حرس الحدود - 22 نقطة
ترتيب مجموعة الهبوط
1. زد - 24 نقطة
2. الجونة - 23 نقطة
3. طلائع الجيش - 21 نقطة
4. غزل المحلة - 20 نقطة
5. سموحة - 20 نقطة
6. الاتحاد السكندري - 19 نقطة
7. الإسماعيلي - 18 نقطة
8. إنبي - 15 نقطة
9. مودرن سبورت - 12 نقطة
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