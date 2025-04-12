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إصابة يحيى عطية الله في قمة الأهلي وبيراميدز ومغادرته باكياً (فيديو)

07:52 م السبت 12 أبريل 2025
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    بكاء يحيى عطية الله أثناء تبديله بسبب الإصابة (4)
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    بكاء يحيى عطية الله أثناء تبديله بسبب الإصابة (2)
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    جماهير الأهلي تنعى إبراهيم شيكا من مباراة بيراميدز
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    الأهلي ضد بيراميدز (2)
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    الأهلي ضد بيراميدز (1)
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    لاعبي النادي الأهلي
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    جماهير الأهلي
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    لاعبي الأهلي
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كتب - نهى خورشيد:

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة خلال مواجهته أمام بيراميدز، والمقامة بينهما حالياً ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، بعد إصابة ظهيره الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

وسقط عطية الله على أرضية ملعب الدفاع الجوي عند الدقيقة 23 متأثراً بإصابة قوية، ليغادر الملعب باكياً لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

واضطر السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر إلى التدخل سريعاً، وأجرى أول تبديلاته بدخول كريم الدبيس بديلًا لعطية الله في الدقيقة 25.

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