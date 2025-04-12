جماهير الأهلي تنعى إبراهيم شيكا من مباراة بيراميدز (صور وفيديو)

كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز الجارية الآن في الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز، لفتة طيبة من جماهير المارد الأحمر.

ومع بداية المباراة، رفعت جماهير الأهلي لافتة بيضاء كُتب عليها: "في الجنة يا شيكا".

وأعلنت شقيقة ناشيء الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، صباح اليوم السبت، وفاة الأخير على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه بمنصة إنستجرام عبر Story:"إبراهيم شيكا في ذمة الله".

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تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.

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