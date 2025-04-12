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تحية خاصة من جماهير النادي الأهلي لأحمد زيزو خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز

07:09 م السبت 12 أبريل 2025
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    حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 1
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    مارسيل كولر
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    لاعبي بيراميدز
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    لاعبي النادي الأهلي
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    جماهير الأهلي
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    جماهير الأهلي 1
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    حراس الأهلي مع إكرامي
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    الشناوي وإكرامي
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    حكام مباراة الأهلي وبيراميدز
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    إحماءات لاعبي بيراميدز
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    المدير الفني لبيراميدز
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    لاعبي الأهلي
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    حمزة علاء
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    يوريتش المدير الفني لبيراميدز
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    محمد الشناوي وإكرامي
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد الدفاع الجوي، على توجيه التحية إلى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى المارد الأحمر، عقب نهاية الموسم الحالي.

وردد جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، هتاف: "أوليه أوليه أوليه، زيزو زيزو".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو وقع على عقود الانتقال إلى الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات.

وينتهي عقد زيزو مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الزمالك، أعلن منذ عدة أيام تحويل أحمد زيزو إلى التحقيق، بسبب التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ولعب صاحب ال 29 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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