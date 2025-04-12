زيزو يواصل الغياب عن تدريبات الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفاَ من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الغد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية خلال مران اليوم للتدريب على بعض الجوانب الخططية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران استعداداً للقاء حرس الحدود المرتقب.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن المران شهد مواصلة غياب لاعب الفريق، أحمد سيد زيزو، بعد التأكد من توقيعه على عقود انضمام للنادي الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء غداً الأحد في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.