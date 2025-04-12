“4 نجوم"..بيراميدز يكشف أسباب استبعاد لاعبيه من قمة الأهلي

كتب - نهى خورشيد

يدخل الفريق الكروي بنادي بيراميدز مواجهته المرتقبة أمام الأهلي والمقرر لها بعد قليل على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة تضرب تشكيلته الأساسية.

ويغيب عن صفوف بيراميدز الثلاثي رمضان صبحي، وبلاتي توريه، وإبراهيم عادل، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها موقعة الجيش الملكي المغربي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وبالتالى يواصل الثلاثي برنامجهم التأهيلي استعدادًا لمباراتي نصف نهائي البطولة القارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

كما يفتقد الفريق لخدمات المدافع علي جبر، الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وجاء تشكيل بيراميدز لقمة الأهلى كالآتي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي