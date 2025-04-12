مصراوي يكشف طبيعة إصابة أحمد القندوسي الخطيرة في مباراة فاركو

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، إصابة خطيرة للاعب أحمد القندوسي.

وفي الدقيقة 85 تدخل ياسين الملاح لاعب فاركو بأسفل الحذاء على قدم أحمد القندوسي، مما أسفر عن إصابة خطيرة.

وكشف مصدر مطلع التشخيص الأولي لإصابة لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر أن التشخيص الأولي للإصابة هو كسر مضاعف في القدم اليسرى للاعب.

واختتم المصدر أن اللاعب سيخضع للفحوصات والتحاليل اللازمة خلال الساعات المقبلة من أجل التشخيص النهائي وتحديد مدة الغياب.

يُذكر أن سيراميكا فاز على فاركو بثنائية دون رد، في الجولة الثاني من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

أحمد قندوسي يتعرض للإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو وويغادر الملعب في سيارة الإسعاف pic.twitter.com/JJThx4FshC — ON Sport (@ONTimeSports) April 12, 2025

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