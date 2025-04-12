توافد جماهير الأهلي وتحية خاصة من اللاعبين قبل لقاء بيراميدز (صور)

كتب - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي:

بدأت جماهير المارد الأحمر في التوافد إلى مدرجات ملعب استاد الدفاع الجوي، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وحرص كل لاعبي الأهلي على النزول إلى أرض الملعب فور وصولهم إلى استاد المباراة، حيث توجهوا لتحية الجماهير التي أتت لمساندتهم قبل لقاء صعب ضد متصدر الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني للدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.