ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما يأتي فريق الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - أشرف بن شرقي.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي، كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: فرصة خطيرة للأهلي بعد تسديدة قوية من إمام عاشورن من داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 13: فرصة خطيرة للأهلي بعد مرور من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، يخرجها مدافع بيراميدز من على خط المرمى، قبل أن تعود لحسين الشحات ولكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 16: فرصة خطيرة لصالح بيراميدز بعد تسديدة من كريم حافظ، من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 24: إصابة يحيى عطية الله الظهير الأيسر للأهلي ودخول كريم الدبيس بدلا منه.

الدقيقة 30: ركنية من الأهلي ينفذها كريم الدبيس ويبعدها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

الدقيقة 35: خطأ لبيراميدز من على حدود منطقة جزاء الأهلي، يسددها مصطفى فتحي ولكنها تصطدم بالحائط البشري.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: تسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها محمد الشناوي.

الدقيقة 3+45: تسديدة قوية من كريم الدبيس لاعب الأهلي، يتصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

الدقيقة 4+45: رأسية قوية من وسام أبو علي تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: تسديدة من وسام أبو علي، لكنها تصل سهلة في يد أحمد الشناوي.

الدقيقة 55: تطرد للاعب بيراميدز مهند لاشين بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، لتدخله القوي على إمام عاشور في منتصف الملعب.

الدقيقة 62: بطاقة صفراء لوليد الكارتي، بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي.

الدقيقة 67: عرضية خطيرة من لاعب بيراميدز يتصدى لها دفاع النادي الأهلي.

الدقيقة 74: خطأ لجراديشار في منتصف الملعب.

الدقيقة 78: خطأ لصالح النادي الأهلي على حدود منطقة جزاء بيراميدز.

الدقيقة 82: تسديدة من وسام أبو علي لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 85: محمد الشيبي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الأهلي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: أحمد رضا يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.