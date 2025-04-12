كتب - يوسف محمد:

تعرض أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه اليوم أمام فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسقط القندوسي على الأرض في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من لاعب فريق فاركو، أدى إلى تعرض النجم الجزائري إلى كسر مضاعف في الساق.

وظهرت حالة من القلق الكبيرة، على كل المتواجدين داخل أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب، مما أدي إلى دخول بعض اللاعبين في نوبة بكاء، مما يدل على قوة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وشارك القندوسي خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

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