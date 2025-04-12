تشكيلة بيراميدز الرسمية أمام الأهلى في قمة الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل أساسي يضم:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

في خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي، كريم حافظ

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

شريف إكرامي، أسامة جلال، أحمد توفيق، عبد الرحمن مجدي، محمود دونجا، يوسف أوباما، صديق إيجولا، مروان حمدي، دودو الجباس.