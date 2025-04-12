كتب - يوسف محمد:

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد أبو مسلم، على أن مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز تعد مباراة الحسم للقب الدوري المصري بنسبة كبيرة.

تنطلق صافرة مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري.

وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم تعد مباراة البطولة، فوز الأهلي اللقاء يجعل الأمور تختلف بشكل كبير وتقربه من حصد اللقب، لكن حال حدوث أي نتيجة أخرى، سيفقد اللقب بنسبة تقترب من 80 أو 90%".

وأضاف: "أتمنى أن يعتمد كولر في مباراة اليوم على وسام أبو علي بشكل أساسي، عدم الدفع بجراديشار في اللقاء، خاصة وأنني أرى أنه ليس اللاعب الذي يليق بالنادي الأهلي".

وتابع: "جراديشار لاعب عادي وأقل من العادي أيضًا، هناك الكثير من لاعبي الدوري المصري أفضل منه، أفضل عدم الدفع به بشكل أساسي في الفترة المقبلة".

وأكمل: "غياب الثنائي إبراهيم عادل وبلاتي توريه، سيكون له تأثير كبير على شكل بيراميدز في لقاء اليوم أمام الأهلي".

وواصل: "غياب رمضان صبحي اليوم لن يكون تأثيره مثل الثنائي إبراهيم عادل وبلاتي توريه، خاصة وأنه لا يشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية".

واختتم أبو مسلم تصريحاته: "بيراميدز يمتلك قائمة مليئة باللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية، يمكنهم تعويض الغيابات بشكل كبير".

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

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