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"كولر ملوش دعوة".. شادي محمد يتحدث "لمصراوي" عن مباراة الأهلي وبيراميدز

05:26 م السبت 12 أبريل 2025

الأهلي وبيراميدز 2_5

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كتب - محمد القرش:

يرى النجم الأسبق للنادي الأهلي، شادي محمد، أن تراجع مستوى المارد الأحمر خلال الفترة الأخير طبيعيا في ظل زحام المباريات والبطولات.

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "صعب أي فريق من الاثنين يسجل مع بداية المباراة بسبب الحرص، بيراميدز معاهم مجموعة لاعبين مميزين، لكن لاعبي الأهلي أفضل بكتير على المستوى الجماعي والفردي".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة الأهلي كان عنده بعض الأزمات في الفريق، وكريم الدبيس كان بيلعب جناح يمين، مع مجموعة من الإصابات، عشان كدا منقدرش نقيم أداء الفريق".

وأوضح: "الأهلي هيبقى عنده أفضلية فنية، كولر ملوش دعوة بتراجع مستوى الأهلي في الفترة اللي فاتت".

واختتم: "مفيش فرقة في العالم بتلعب عدد ماتشات كبير وبتشارك في بطولات كتير، تقدر تقدم مستوى ثابت كل ماتش، اهم حاجة الاستمرار في الانتصارات".

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز تقام اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

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