كتب - يوسف محمد:

تحدث سمير كمونة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز المقرر إقامتها اليوم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيساهم بشكل كبير في تحديد الفريق المتوج بلقب الدوري الموسم الحالي.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة اليوم ستساهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري، خاصة وأنه في حال فوز الأهلي باللقاء ستزداد في حصد اللقب، لكن أي نتيجة أخرى ستصعب الأمر".

وأضاف: "حال تمكن الأهلي اليوم من تحقيق الفوز، سيزيد الضغط على بيراميدز الذي يمكن أن يفقد نقاط خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري".

وتابع: "بالتأكيد غياب الثلاثي إبراهيم عادل، بلاتي تورية ورمضان صبحي عن بيراميدز في مباراة اليوم، سيكون له تأثير على الفريق، لكن بيراميدز يمتلك فريق قوي وبدلاء جيدين يمكنهم تعويض الغيابات".

وأكمل: "أعتقد أن يبدأ كولر اللقاء، بواحد من الثنائي وسام أبو علي أو جراديشار بشكل أساسي، ويبقي الآخر على مقاعد البدلاء، للحفاظ على التوازن في التشكيل".

واختتم كمونة تصريحاته: "أزمة مباراة القمة لن تؤثر على مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، خاصة وأن سمات الأهلي عدم النظر إلى الخلف".

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز اليوم وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الفريق السماوي في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

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