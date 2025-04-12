"غياب إبراهيم عادل إيجابي ولكن".. أحمد بلال يتحدث لمصراوي عن مواجهة الأهلي وبيراميدز

كتبت-هند عواد:

أكد أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، استفادة الأحمر من غياب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في صراع لقب الدوري المصري.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إبراهيم عادل لاعب مؤثر ومهم، وغيابه إيجابي، لكن الفرق عندما تلعب فرق كبرى لا تفكر "مين غايب ومين حاضر"، تخطط وتحضر للمباراة بشكل جيد".

ويغيب عن بيراميدز ضد الأهلي، ثلاثي الفريق رمضان صبحي والبوركيني بلاتي توريه وإبراهيم عادل، بسبب الإصابة.

وأضاف: "يجب أن تفوز على الفرق المنافسة لك لتحقيق البطولات، ولو لم تفز، أعتقد أنك لا تستحق البطولة من الأساس".

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الأول بترتيب الدوري، برصيد 43 بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي في المركز الثاني، ويسعى الطرفان لحسم اللقاء سواء لتأكيد الصدارة أو الحفاظ على فرصة المنافسة.

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