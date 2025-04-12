أحمد بلال لمصراوي: "فوز الأهلي على بيراميدز يعني التتويج بالدوري"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حظوظ الأحمر في مواجهة بيراميدز، مساء اليوم، بالدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة فارقة في صراع اللقب، إذ أن الفارق بين الثنائي 4 نقاط، ويحسم الفائز في اللقاء لقب الدوري بنسبة كبيرة.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مباراة اليوم هي مباراة الدوري العام، مكسب الأهلي يعني البطولة، أنا لا قدر الله التعادل أو الخسارة، يعني فقدان اللقب".

واختتم أحمد بلال: "مباراة صعبة جدا جدا، لكن الأمل في وجود جماهير الأهلي والتحديات التي يخلقها اللاعبون لأنفسهم، ومدى تركيز المدير الفني مارسيل كولر".

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