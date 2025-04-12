وصول طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، وصول طاقم حكام هولندي لمباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على ستاد الدفاع الجوي على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ونعرض لكم في السطور التالية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز كالتالي:

ـ داني ماكلي حكم ساحة

ـ هيسل ستيجسترا حكماً مساعد أول

ـ ويان دي فريز حكماً ثاني

ـ مارتين فوس حكماً رابع

حكام الفار :

ـ روب ديبير ينيك حكماً اول

ـ كلاي روبرتي مساعد ثاني