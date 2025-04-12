إعلان موعد ومكان دفن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أعلن حساب لاعب الزمالك السابق الراحل، إبراهيم شيكا، عن موعد ومكان الدفن بعدما وفاته المنية بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشر حساب الراحل إبراهيم شيكا، عبر منصة إنستجرام:"بإذن الله الدفنة بعد صلاة العصر في مقابر الغفور الرحيم بالعبور.. إن لله وإنا إليه راجعون".

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا؟

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد تدهور حالته خلال الأشهر الماضية، إثر معاناته من مرض السرطان المستقيم، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

من هو إبراهيم شيكا؟

وبدأ إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، مسيرته بأكاديمية نادي الزمالك؛ إذ تم إطلاق عليه لقب "شيكا" نسبة لنجم الفريق الأول شيكابالا.

اللاعب الراحل الذي كان ينشط في مركز الظهير الأيسر رحل في عامه الـ19 لينضم لصفوف المقاولون العرب ومنه لطلائع الجيش.

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