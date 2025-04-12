مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جواردويلا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره كريستال بالاس.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

لاعبا الارتكاز : ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس

خط الوسط المتقدم : جيمس مكاتي - إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

المهاجم: عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطة نيوكاسل صاحب المركز الخامس ومثلها عن تشليسي صاحب المركز الرابع ونقطة عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصدي 43 نقطة بفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز 12.

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