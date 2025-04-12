"قوة هجومية ضاربة".. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحل فريق الأهلي عند السابعة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ونييتس جراديشار ووسام أبو علي.

ترتيب فريق الأهلي وبيراميدز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وتعد المباراة هي الأولى لفريق الأهلي بمجموعة التتويج بعد انسحابه من خوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى التي كان مقررًا لها مارس الماضي؛ احتجاجاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حينها.

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