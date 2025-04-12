آخر منشور لإبراهيم شيكا قبل وفاته

كتبت-هند عواد:

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 28 عاما، بعد صراع مع المرض طوال الأشهر الماضية.

آخر منشور لإبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

قبل وفاة إبراهيم شيكا بنحو 10 ساعات، نشرت شقيقته صورتهما وهي تجلس بجواره في المستشفى، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بتعليق: "هتبقى كويس يا قلب أختك، بحبك يا هيما".

وأعاد إبراهيم شيكا نشر الصورة، وكتب: "قلب أخوكي".

وفاة إبراهيم شيكا

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا وفاته صباح اليوم السبت، على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا؟

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد تدهور حالته خلال الأشهر الماضية، إثر معاناته من مرض السرطان المستقيم، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

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