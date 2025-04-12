مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

مصر

- -
21:00

أنجولا

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
13:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

10:18 ص السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا ورفعت
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وحسين لبيب
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا وشيكابالا
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم شيكا ومصطفي محمد
  • عرض 15 صورة
    ابراهيم شيكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

أعلنت شقيقة ناشيء الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، اليوم السبت، وفاة الأخير على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه بمنصة إنستجرام عبر Story:"إبراهيم شيكا في ذمة الله".

من هو إبراهيم شيكا

وبدأ إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، مسيرته بأكاديمية نادي الزمالك؛ إذ تم إطلاق عليه لقب "شيكا" نسبة لنجم الفريق الأول شيكابالا.

اللاعب الراحل الذي كان ينشط في مركز الظهير الأيسر رحل في عامه الـ19 لينضم لصفوف المقاولون العرب ومنه لطلائع الجيش.

ماهو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

اقرأ أيضًا:
"كان نفسي أفضل بصحتي".. إبراهيم شيكا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته بمناسبة عيد الأم

إبراهيم شيكا يرد على أحد المتنمرين على صورته مع أحمد رفعت.. ماذا قال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا وفاة إبراهيم شيكا الزمالك وفاه ابراهيم شيكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صبحي ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

إعلان

إعلان

اللقطات الأولى لحريق مستودع أنابيب منيا القمح
"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف الائتماني مصر من إيجابية إلى مستقرة