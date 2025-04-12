وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

القاهرة ـ مصراوي:

أعلنت شقيقة ناشيء الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، اليوم السبت، وفاة الأخير على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه بمنصة إنستجرام عبر Story:"إبراهيم شيكا في ذمة الله".

من هو إبراهيم شيكا

وبدأ إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، مسيرته بأكاديمية نادي الزمالك؛ إذ تم إطلاق عليه لقب "شيكا" نسبة لنجم الفريق الأول شيكابالا.

اللاعب الراحل الذي كان ينشط في مركز الظهير الأيسر رحل في عامه الـ19 لينضم لصفوف المقاولون العرب ومنه لطلائع الجيش.

ماهو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

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