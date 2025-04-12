"تأجيل وإبعاد وغموض".. مستجدات ملف تجديد عقود ثلاثي الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا صوت يعلو داخل أسوار القلعة البيضاء على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأمر الذي زاد بعد الغضب الجماهيري بعد عدم نجاح مفاوضات تجديد التعاقد مع نجم الفريق أحمد سيد "زيزو".

ولعل أبرز اللاعبين الذين تسعى لجنة التخطيط بنادي الزمالك في تمديد التعاقد معهم هم الثلاثي: "حسام عبدالمجيد، عبدالله السعيد، واللاعب الشاب محمد السيد".

ويرتبط اسم الثنائي الشاب حسام عبد المجيد ومحمد السيد، بوجود مفاوضات بينهما ومسؤولي النادي الأهلي للتعاقد معهما عقب انتهاء تعاقدهما مع النادي، مما يعرقل مفاوضات تجديد التعاقد معهم من قبل لجنة التخطيط بنادي الزمالك.

حسام عبد المجيد

وتسود حالة من الغموض موقف حسام عبدالمجيد الذي يتبقى بعقده موسمين ونصف الموسم مع الزمالك؛ إذ يرتبط اسمه بمفاوضات مع الأهلي رغم استمرار عقده.

حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك،أوضح في تصريحات إعلامية، أن اللاعب لم يرفض تمديد التعاقد ومازالت المفاوضات مستمرة.

محمد السيد

يرى مسؤولو الزمالك ولجنة التخطيط بالقلعة البيضاء أن اللاعب الذي تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول من فريق مواليد 2005 يماطل لعدم تجديد التعاقد في ظل وجود مفاوضات من جانب مسؤولي الأهلي معه.

وقام مسؤولو الزمالك، بحذف رقم محمد السيد من جروب "واتس آب" الخاص بالفريق الأول وتم إخطاره بالتدرب مع فريقه مواليد 2005 .

وينتهي عقد محمد السيد في يونيو 2026 مع نادي الزمالك.

عبدالله السعيد

وأعلن مسؤولو لجنة التخطيط بالزمالك، أن نجم فريقهم عبدالله السعيد صاحب الـ 40 عاما، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قد طالبهم بأن يكون الأخير في ملف تجديد التعاقدات للاعبين.

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