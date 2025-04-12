القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف المحامي أشرف عبدالعزيز، عن قيامه بالنيابة عن موكله اللاعب أحمد سيد "زيزو" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الزمالك.

وذكر عبدالعزيز، عبر بيان رسمي صباح اليوم السبت:"نظراً للعديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسئولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو الذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار ست سنوات مثال على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة".

وأتم محامي زيزو بيانه بقوله:"ولما كان اللاعب متفانياً في عمله في ظل وجود ثلاث مجالس ادارات منتخبة و ثلاث لجان معينة كان الطبيعي ان يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق لذا نضطر اسفين لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من اخطأ في حق اللاعب".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي مساء الخميس تحويل أحمد مصطفى زيزو للتحقيق، وذلك بسبب تصريحاته الإعلامية، التي وصفها الأبيض بأنها مغلوطة ولا تعبر عن الحقيقة.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي: "انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسؤولية قبل نهاية عام2023 ، والتزاماً بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق".

وأضاف البيان: "إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به".

وتابع: "إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود".

وأكمل: "تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019".

وزاد: "تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك".

واستكمل: "بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معاً، وقريباً سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية".

وأتم الزمالك بيانه: "مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك".

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