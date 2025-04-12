اللقاء الـ 8.. ماذا يفعل كولر عندما يواجه بيراميدز؟

كتب - محمد القرش:

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الأهلي الذي يقوده المخضرم السويسري، مارسيل كولر، في الجولة الثانية من الدوري الثاني للدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتقليص فارق النقاط مع المتصدر بيراميدز والذي يملك 43 نقطة ويفرق عن الأهلي بـ 4 نقاط.

ويخوض كولر المواجهة الثامنة له ضد الفريق الساماوي بجميع المسابقات، حيث دائما ما تكون مواجهتهما مثيرة ومليئة بالندية.

تاريخ مواجهات كولر مع الأهلي أمام بيراميدز

وخلال 7 مباريات، فاز السويسري في 5 لقاءات وتعادل مرة، بينما خسر في مواجهة وحيدة.

وكانت أول مواجهة جمعت مارسيل بفريق بيراميدز في الدور الأول من موسم 2022/23، حينها فاز السويسري بثلاثية دون رد، وبعدها توالت الانتصارات في مباراتي كأس مصر والسوبر المصري، حتى سقط أمامهم بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من نفس الموسم.

وعاد كولر مرة أخرى إلى طريق الانتصارت، بفوز صعب 3-2 في الدور الأول لموسم 2023/24، ثم الانتصار في مواجهة الدور الثاني بهدف دون رد، والتعادل 2-2 في لقاء موسم 2024/25.