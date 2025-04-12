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"وافق على العرض المادي".. حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

12:10 ص السبت 12 أبريل 2025
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    حازم إمام وميدو
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    حازم امام
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    زيزو مع الزمالك (3)
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 3
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كتب - يوسف محمد:

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، على أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إليه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إمام في تصريحات عبر قناة "DMC": "زيزو أصبح لاعبا في النادي الأهلي، أي كلام في هذا الوقت خلال الفترة الحالية غير مفيد والأمر انتهى تماما".

وأضاف: "كان هناك تأكيد دائم من زيزو على أنه يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك، وأخبرني بأنه يريد الاستمرار داخل النادي، خاصة وأنه بات على بعد 40 هدف فقط ليصبح الهداف التاريخي للزمالك".

وتابع: "زيزو وافق على المقابل المادي الذي تم تقديمه له لتجديد تعاقده مع الفريق منذ ثلاثة أسابيع، وتحدثت معه هو والده بأن يتم معاملة الزمالك ككيان وعدم النظر إلى من يدير النادي، خاصة وأنهم سيرحلون في أي وقت".

واختتم إمام تصريحاته: "تأكدنا بأن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي ووقع على عقود الانتقال، حينما ذهب إلى السفارة الأمريكية لاستخراج التأشيرة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي خلال الأيام الماضية، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد لمدة 4 سنوات.

وينتهي عقد صاحب الـ 29 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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عقد زيزو الزمالك حازم إمام زيزو تجديد زيزو مع نادي الزمالك
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