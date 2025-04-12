مع رحيل زيزو وبقاء الونش.. ترتيب شارة "كابتن" الزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام الماضية تطورات داخل جدران القلعة البيضاء، سواء على مستوى مستقبل اللاعبين أو توديع الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من ستيلينبوش.

رحيل زيزو والحفاظ على الونش

يتبقى شهران فقط على رحيل أحمد زيزو عن صفوف الزمالك، مع نهاية عقده، على أن ينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي الذي أنهى اتفاقه معه وحصل على توقيعه.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، تحويل زيزو للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.

وهكذا تنتهي مسيرة أحد قادة الزمالك، وكان الونش قريبا من اللحاق به، بعد مفاوضات الأهلي معه، إلا أن الزمالك حافظ على لاعبه في اللحظات الأخيرة وجدد تعاقده معه.

وارتدى زيزو شارة "كابتن" الزمالك لأول مرة، في شهر مايو 2023، ضد الداخلية، إذ أنه انضم للنادي في يناير 2019.

ومع رحيل زيزو يتغير ترتيب شارة "كابتن" الزمالك، إذ أن ترتيبه كان السادس في هذه القائمة.

وجاء ترتيب قادة الزمالك كالآتي:

1- شيكابالا ويعتزل مع نهاية الموسم الحالي – أول ظهور له في يوليو 2003

2- محمد عبد الشاقي ويعتزل هو الآخر بنهاية الموسم – أول ظهور له في يوليو 2009

3- عمر جابر - أول ظهور له في يوليو 2010

4- محمود الونش - أول ظهور له في أغسطس 2016

5- أحمد فتوح - أول ظهور له في يناير 2017

6- أحمد سيد زيزو ويرحل بنهاية الموسم الحالي - أول ظهور له في يناير 2019

7- محمد عواد - أول ظهور له في أغسطس 2019

8- محمد صبحي - أول ظهور له في أكتوبر 2019

9- حسام أشرف - أول ظهور له في أغسطس 2020

10- حسام عبد المجيد - أول ظهور له في سبتمبر 2020

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