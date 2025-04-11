القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على القائمة التي سيخوض بها مباراة بيراميدز في الدوري.

ويحل فريق الأهلي عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

وتشهد قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، تواجد 21 لاعبًا؛ إذ سيستمر غياب التونسي علي معلول كما سغيب الثنائي مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد.

ومن المقرر أن تكون قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي، نييتس جراديشار.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري قبل 7 جولات من النهاية برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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