القاهرة ـ مراسل مصراوي:

خاض لاعبو بيراميدز مساء اليوم الجمعة مرانهم الرئيسي قبل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

ويستضيف بيراميدز عند السابعة من مساء يوم غد السبت نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

وحرص المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، كرونوسلاف يورشيتش، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية؛ إذ حفزهم على ضرورة الفوز كما شاهدوا مباراة الدور الأول التي جمعتهما وكذلك مباراتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني.

ووعدت إدارة نادي بيراميدز اللاعبين بمكافآت ضخمة حال الفوز مما يقرب الفريق من التتويج بالدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 43 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بقبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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