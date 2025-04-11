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"تونسي".. الكشف عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

09:40 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    كونامي تختار رؤوف خليف معلقاً في لعبة بيس 2014
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    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز
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كتب - يوسف محمد:

أعلن المعلق التونسي رؤوف خليف، توليه مهمة التعلق على مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب خليف عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أحبائي في كل مكان أسعد الله أوقاتكم، سأكون في التعليق على القمة المصرية بين النادي الأهلي وبيراميدز غدا الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، على قناة أون سبورت وفرجة نار ومتابعة جيدة".

ومباراة الأهلي أمام بيراميدز المقرر إقامتها غدا ستحمل طابع خاص، حيث أن هذا اللقاء يمكن أن يحدد من خلاله الفائز بلقب الدوري الموسم الحالي بشكل كبير.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

والجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي 2023-2024، انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

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