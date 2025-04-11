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"المغريات كبيرة وكثيرة ولكن ليست بهذه السهولة".. الونش يعلق على تجديد عقده مع الزمالك

08:46 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
  • عرض 15 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    الونش
  • عرض 15 صورة
    محمود حمدي الونش 1
  • عرض 15 صورة
    محمود الونش
  • عرض 15 صورة
    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش 2
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    محمود الونش
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    محمود الونش 1
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كتب - نهى خورشيد

علق محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد تعاقده بشكل رسمي مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكتب الونش عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي :"الحمدلله .. أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاث مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

وأضاف:"كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة.. خصوصا أني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات.. وطبعا اتشرف كوني أحد كباتن الفريق

وتابع:"أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجع لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه".

وواصل مدافع الأبيض:"أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل والغير مشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق، وأتوجه أيضا بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعم ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم".

وأتم حديثه قائلاً:"مستمرين في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات ومستمرين في إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم.. وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتادنا منكم.. لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم.. عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

رسالة الونش لجماهير الزمالك 1_Easy-Resize.comرسالة الونش لجماهير الزمالك_Easy-Resize.com

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