كتب - يوسف محمد:

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء تعاقده.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

وتمثل صفقة انتقال زيزو إلى المارد الأحمر، صدمة كبيرة للجماهير البيضاء، التي دائما ما كانت داعم رئيسي للاعب خلال السنوات الماضية، التي قدم فيها صاحب الـ29 عاما أفضل مستوياته في كرة القدم.

وسيطرت أنباء انتقال زيزو إلى النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية على الساحة الرياضية بشكل عام، مما خلق حالة غضب قوية لدى كل جماهير نادي الزمالك تجاه اللاعبين الذي لم يكن يتخيلوا مشاهدته بقميص مغاير للقميص الأبيض، بالأخص بقميص الغريم التقليدي النادي الأهلي.

رد فعل مفاجئ من أحد جماهير الزمالك بعد أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي

ووسط موجة الغضب العارمة التي تسيطر على جماهير نادي الزمالك، في ظل اقتراب رحيل زيزو عن الفريق والانتقال إلى النادي الأهلي، قام أحد جماهير الفارس الأبيض بحذف صورة زيزو المرسومة على أحد الجدران في الشارع.

وقام أحد الجماهير، باستبدال صورة زيزو التي تم رسمها في وقت سابق، على أحد جدران الشوارع، بجوار قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بصورة لشعار القلعة البيضاء قام الشخص برسمه لكي يخفي صورة اللاعب.

موقف الزمالك تجاه زيزو بعد اقترابه من الأهلي

وكان نادي الزمالك أعلن أمس الخميس في بيان رسمي، تحويل اللاعب صاحب ال 29 عاما إلى التحقيق، بسبب التصريحات التي أدلى بها تجاه النادي ومجلس إدارته.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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