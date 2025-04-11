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"بعد مفاوضات الأهلى".. الزمالك يعلن رسمياً تجديد عقد محمود الونش

08:22 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 22 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (3)
  • عرض 22 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 22 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (3)
  • عرض 22 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
  • عرض 22 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
  • عرض 22 صورة
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    الونش
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    محمود الونش
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش 2
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    محمود الونش 1
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    محمود الونش
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    محمود الونش مدافع الزمالك
  • عرض 22 صورة
    محمود الونش
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    محمود الونش
  • عرض 22 صورة
    محمود الونش لاعب الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسمياً تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونشر الزمالك عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجديد عقد الونش لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، حتى 2028.

وتسعي إدارة القلعة البيضاء في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن الونش يعتبر من العناصر الأساسية والمميزة بصفوف الأبيض.

وكانت الأيام الماضية، شهدت مفاوضات من قبل مسؤولي النادي الأهلى لضم الونش خاصة في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، بجانب نجحهم في ضم أحمد سيد زيزو من صفوف الأبيض، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

وفي سياق آخر، يحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، وفي إنتظار الأبيض مواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المسابقة المحلية.

الزمالك يجدد عقد محمود الونش

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