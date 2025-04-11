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"حال إتمام الصفقة".. ما هي أول مباراة رسمية سيخوضها زيزو بقميص الأهلي؟

07:51 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    احتفال زيزو مع إمام عاشور (1)
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 2
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

بات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي خلال الفترة الماضية، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ما هي أول مباراة سيخوضها زيزو مع الأهلي؟

وحال انتقال زيزو إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستكون مباراته الأولى رفقة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون أول مباراة يخوضها صاحب ال 29 عاما بقميص المارد الأحمر، عقب انضمامه إلى صفوف الفريق هى مباراة إنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا، على ملعب "هارد روك".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أرقام زيزو مع الزمالك

وانضم زيزو إلى الفارس الأبيض في يناير من عام 2019، قادما من فريق موريرينسي البرتغالي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك صاحب الـ 29 عاما مع الزمالك، في 260 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 84 هدفا وتقديم 71 تمريرة حاسمة.

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