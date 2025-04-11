كتب - يوسف محمد:

بات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي خلال الفترة الماضية، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ما هي أول مباراة سيخوضها زيزو مع الأهلي؟

وحال انتقال زيزو إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستكون مباراته الأولى رفقة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون أول مباراة يخوضها صاحب ال 29 عاما بقميص المارد الأحمر، عقب انضمامه إلى صفوف الفريق هى مباراة إنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا، على ملعب "هارد روك".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أرقام زيزو مع الزمالك

وانضم زيزو إلى الفارس الأبيض في يناير من عام 2019، قادما من فريق موريرينسي البرتغالي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك صاحب الـ 29 عاما مع الزمالك، في 260 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 84 هدفا وتقديم 71 تمريرة حاسمة.

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